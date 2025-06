'PSV mengt zich in strijd om Feyenoord-target met vraagprijs van 12 miljoen euro'

In navolging van Feyenoord richt ook PSV zijn pijlen op Valencia-verdediger , zo melden Spaanse media. De Rotterdammers brachten al twee keer een bod uit bij de Spaanse club, dat telkens werd afgewezen.

Feyenoord ziet in de twintigjarige Gasiorowski een mogelijke vervanger van Dávid Hancko, die de club na drie uitstekende seizoenen achter zich lijkt te gaan laten. De Rotterdammers hebben volgens het Spaanse Cope achtereenvolgens 'meer dan vijf miljoen euro' en 'bijna acht miljoen euro' geboden voor de verdediger, maar telkens 'nee' te horen hebben gekregen. "Valencia wil twaalf miljoen euro aan de transfer verdienen en daarnaast een aanzienlijk deel van de transferrechten behouden", weet het Spaanse medium, al zou de Spaanse club ook genoegen nemen met een 'iets lager' bedrag.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Valencia wuift ook tweede bod Feyenoord op Gasiorowski weg, hoogte bekend’

Inmiddels is ook PSV (opnieuw) voor Gasiorowski in de markt, schrijft Cope. De Eindhovenaren toonden afgelopen zomer al belangstelling voor de Valencia-verdediger en meldden zich in de voorbije winter opnieuw zonder succes, maar zouden nu meer kans hebben. "PSV is zeer geïnteresseerd in Gasiorowski", schrijft het Spaanse medium. Gasiorowski kwam in de tweede helft van het voorbije seizoen nauwelijks meer in actie voor Valencia, en zou een overstap naar de Eredivisie derhalve wel zien zitten. "De speler weet dat hij niet nog een jaar op de bank kan blijven zitten. Hij moet en wil spelen."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV ziet opvolger Lang in Noorwegen’🔗

👉 Transferjournalist onthult nieuwe gegadigden voor PSV-spits Ricardo Pepi🔗

👉 'PSV bereikt persoonlijk akkoord, maar stuit op té hoge vraagprijs' 🔗

👉 Bosz staat voor hels dilemma bij PSV 🔗