‘Valencia wuift ook tweede bod Feyenoord op Gasiorowski weg, hoogte bekend’

Valencia heeft ook het tweede bod van Feyenoord voor van tafel geveegd, zo weet de Spaanse journalist Nacho Sanchis. De Rotterdammers zouden een bedrag van zeven miljoen euro hebben geboden. Valencia wil echter minstens tien miljoen euro.

Feyenoord lijkt deze zomer na drie seizoenen afscheid te gaan nemen van Dávid Hancko, die dicht bij een vertrek naar het Saudische Al-Nassr is. Om hem te vervangen is Feyenoord uitgekomen bij Gasiorowski van Valencia. De Rotterdammers deden anderhalve week geleden al een bod van vijf miljoen euro op de mandekker, maar de Spanjaarden verlangen minstens het dubbele. Ook willen ze een deel van de transferrechten in handen houden.

Dinsdagochtend kwam naar buiten dat Feyenoord afgelopen weekend een verbeterd bod had neergelegd bij Valencia voor de Spanjaard met Poolse roots. Destijds werd er geen melding gemaakt van de hoogte van het bod. Volgens Sanchis zou Dennis te Kloese zeven miljoen euro hebben geboden, waarbij Valencia een deel van de transferrechten in handen zou houden.

Die aanbieding is direct van tafel geveegd, zo maakt de Spaanse verslaggever bekend. Toch zijn de onderhandelingen nog wel in volle gang. Wel zal Valencia pas overwegen een bod te accepteren als dit een bedrag van minstens tien miljoen euro bedraagt. Feyenoord zal dus nog enkele miljoenen moeten bijleggen om de gedroomde opvolger van Hancko in te lijven.

