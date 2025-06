‘Feyenoord pakt door en legt verbeterd bod voor Gasiorowski neer’

Feyenoord heeft afgelopen weekend een nieuw bod bij Valencia neergelegd voor , zo weet 1908.nl. Het is niet duidelijk hoeveel de Rotterdammers bereid zijn te betalen.

Bijna twee weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord werk maakt van Gasiorowski. De Spanjaard met Poolse roots moet in De Kuip de opvolger worden van Dávid Hancko, die dicht bij een transfer naar het Saudische Al-Nassr zou zijn. Het eerste bod van Feyenoord zou volgens Relevo zo’n vijf miljoen euro hebben bedragen, terwijl Valencia een vraagprijs van minstens tien miljoen euro hanteert. Daarnaast willen de Spanjaarden een deel van de transferrechten in handen houden.

Nadat het even stil is geweest rondom Gasiorowski, meldt 1908.nl dinsdag dat Feyenoord een nieuw bod heeft ingediend voor de mandekker. De website benadrukt dat ingewijden geen uitspraken willen doen over de hoogte van het nieuwe bod. Ook bonussen en een eventueel doorverkooppercentage worden in het midden gelaten. De verwachting is dat er geen problemen zullen zijn om tot een persoonlijk akkoord te komen met Gasiorowski, aangezien Feyenoord Europees voetbal zal spelen.

Gasiorowski vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 16,6 miljoen euro. De mandekker zette in februari zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij nog tot medio 2027 vastligt in Valencia. Afgelopen winter was de Spanjaard al in beeld bij PSV, maar een transfer kwam er destijds niet van.

