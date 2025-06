Feyenoord gaat strijd aan met Ajax voor opvolger Hartman

Feyenoord heeft op het lijstje gezet om op te volgen, zo weet Voetbal International. De Argentijn staat al langere tijd in de belangstelling van aartsrivaal Ajax. Bij Feyenoord gaat de voorkeur echter uit naar een terugkeer van .

Hartman staat op het punt om zijn transfer naar Burnley af te ronden. De linksback vliegt dinsdag naar Engeland, waarna een dag later de medische keuring op de planning staat. Als dat allemaal is afgerond, zal Feyenoord een bedrag van twaalf miljoen euro bijschrijven. Daarna zullen de Rotterdammers zo snel mogelijk een nieuwe linksback definitief naar De Kuip willen halen.

De eerste keuze voor die positie is nog altijd Bueno, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Daarover is Feyenoord al lange tijd in gesprek met zijn belangenbehartigers en de clubleiding van de nummer zestien van de Premier League. Feyenoord is ‘hoopvol’ dat een deal mogelijk is, maar het is nog maar de vraag of Wolves daar ook zo over denkt. Eerste linksback Rayan Aït-Nouri is namelijk net verkocht aan Manchester City, dus ontstaan er mogelijk kansen voor Bueno.

Mocht de komst van Bueno niet haalbaar blijken, wil Feyenoord werk maken van Vega van Argentinos Juniors. De Argentijn is een van de grootste talenten op zijn positie en is al langer in beeld bij Ajax om de opvolger van Jorrel Hato te worden. Ook River Plate en Bologna hebben interesse in de linksback, die meer dan vijf miljoen euro moet gaan kosten.

