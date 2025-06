‘Ajax hoort vraagprijs van meer dan vijf miljoen voor gewenste linksback’

In de strijd om krijgt Ajax concurrentie van de Argentijnse grootmacht River Plate, zo weet transferjournalist Sebastián Srur. Zijn huidige club, Argentinos Juniors, schat de waarde van de linksback op meer dan vijf miljoen euro.

Vega (21) werd in december vorig jaar al in verband gebracht met een overstap naar Ajax, dat de linksback 'al maanden op de voet zou volgen'. Van een winterse transfer zou het echter niet komen. Mike Verweij meldde begin mei dat de jeugdinternational in Amsterdam geldt als beoogde opvolger van Jorrel Hato, die in verband wordt gebracht met een aantal grote clubs in de Premier League.

Daarvoor kregen de Amsterdammers concurrentie van Bologna, dat zelfs al een bedrag van vijf miljoen euro had geboden. Dit is door de Argentijnse club van tafel geveegd. Volgens Srur zijn zowel Ajax als Bologna nog steeds geïnteresseerd in de diensten van de 21-jarige verdediger. Toch ligt er een grote club voor hem op de loer.

De transferjournalist weet namelijk te melden dat de Argentijnse recordkampioen River Plate zich heeft gemeld in de strijd om de verdediger. Naar verluidt mag de topclub Vega overnemen als er een bedrag van ‘meer dan vijf miljoen euro’ wordt overgemaakt aan Argentinos. Daarmee weet ook Ajax wat het moet betalen als het Vega naar Europa wil halen. De verdediger vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 2,5 miljoen euro.

Contacto de Francescoli con allegados a Roman Vega. Si #River paga más de 5 millones de euros puede llevárselo.

Bologna oferto 5 millones y quedó ahí la negociación. Siguen en pie Bologna y Ajax. — Sebastián Srur (@Sebasrur) June 9, 2025

