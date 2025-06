Ajax wacht helse klus: ‘Concurrentie uit Griekenland, Servië, België en Saudi-Arabië’

Het zal voor Ajax nog een flinke kluif worden om terug te halen naar Amsterdam. Volgens het Griekse SDNA krijgt de nummer twee van Nederland namelijk concurrentie van de Griekse topclubs, Rode Ster Belgrado en ploegen uit België en Saudi-Arabië.

Tadic wordt de afgelopen periode meermaals in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De 36-jarige Serviër vertrekt deze zomer transfervrij bij Fenerbahçe en kan dus op zoek naar een nieuwe club. Ajax zou hem graag terughalen naar Amsterdam en de aanvaller zou daar zelf ook wel voor open staan, vooral door de terugkeer van John Heitinga als opvolger van Francesco Farioli.

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat Tadic zijn loopbaan in Nederland een vervolg gaat geven. Eerder werd al gemeld dat Southampton voor hem in de race is, maar daar kan volgens SDNA nog een flinke lijst clubs worden toegevoegd. Zo zou de linkspoot zijn aangeboden bij de Griekse topclubs Olympiakos, Panathinaikos, PAOK Saloniki en AEK Athene.

Daarnaast zou Rode Ster Belgrado hopen Tadic te kunnen overtuigen van een terugkeer naar Servië. Verder staat hij in de belangstelling van clubs uit België en Saudi-Arabië. Flink wat concurrentie dus voor Ajax. Op dit moment zou Tadic de tijd aan het nemen zijn om al zijn opties te overwegen en heeft hij dus nog geen beslissing over zijn toekomst genomen.

