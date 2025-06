'Feyenoord-speler met 45 duels achter zijn naam laat Rotterdam achter zich'

Marcos López verlaat Feyenoord definitief, meldt het Deense BOLD. De linksback speelde dit seizoen op huurbasis voor FC Kopenhagen, dat met hem door wil. De Rotterdammers ontvangen 1,2 miljoen euro voor de Peruviaan.

López werd in 2022 naar Feyenoord gehaald, met San José Earthquakes als zijn toenmalige club. Volgens Transfermarkt was daar een bedrag van eveneens 1,2 miljoen euro mee gebonden. Sindsdien speelde hij 45 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij drie keer een assist gaf. In het seizoen 2022/23 kwam hij nog bijna achthonderd minuten in de Eredivisie in actie, een getal dat een seizoen later bijna halveerde. López koos toen voor een tijdelijk avontuur bij FC Kopenhagen.

Artikel gaat verder onder video

Daar was hij van grote waarde: in 32 duels gaf hij zeven assists en was hij medeverantwoordelijk voor het landskampioenschap. Als López de medische keuring doorstaat, wordt hij officieel speler van FC Kopenhagen.

LEES OOK: 'Feyenoord heeft tien miljoen euro voor spits over, maar krijgt gelijk nee te horen'

Naar verluidt gaat de 25-jarige speler een meerjarig contract tekenen. Het is nog niet bekend hoe lang dat contract is. Feyenoord is op zijn beurt wel op zoek naar linksbacks: Hugo Bueno keert waarschijnlijk niet meer terug en Quilindschy Hartman heeft Rotterdam al verlaten. Gijs Smal is de enige overgebleven linksback van de selectie.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip' 🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗