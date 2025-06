'Feyenoord heeft tien miljoen euro voor spits over, maar krijgt gelijk nee te horen'

Feyenoord is op zoek naar een nieuwe spits. De club uit Rotterdam heeft zich gemeld voor Hyeon-gyu Oh, de supersub van Racing Genk, weet het vaak betrouwbare Het Laatste Nieuws. Dennis te Kloese werd echter gelijk teleurgesteld: volgens de Belgen is een vertrek 'onbespreekbaar'.

Na het vertrek van Santiago Giménez van afgelopen winter is de holte in de spits eigenlijk niet opgevuld. Ayase Ueda en Julián Carranza kunnen eigenlijk nog maar amper overtuigen. Feyenoord is dan ook op zoek naar een nieuwe spits en is uitgekomen bij Oh van Genk. Het Laatste Nieuws weet dat Feyenoord tien miljoen euro wil neerleggen, maar Genk houdt zijn poot stijf: een vertrek is onbespreekbaar.

Artikel gaat verder onder video

De Belgische club legde afgelopen zomer een kleine drie miljoen euro neer voor de Zuid-Koreaan, die vervolgens vooral als supersub gebruikt werd. De nu 24-jarige Oh kreeg slechts 411 minuten in de Jupiler Pro League, maar scoorde daarin zeven maal en gaf twee assists. Dat betekent dat hij elke 46 goed was voor een doelpuntencontributie. In de play-offs, waarin Genk uiteindelijk als derde eindigde, was de spits ook nog eens goed voor twee goals en een assist.

LEES OOK: ‘Feyenoord ziet doelman naar Engeland vertrekken’

De Belgische ploeg ziet Oh echter als de nummer-één-spits van volgend seizoen en wil de spits dus niet van de hand doen. De andere diepste aanvallers van Genk, Tolu Arokodare en Bonsu Baah, staan eveneens in de belangstelling van andere clubs, respectievelijk uit Engeland en Saoedi-Arabië.

