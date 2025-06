‘Feyenoord ziet doelman naar Engeland vertrekken’

Er is interesse vanuit Wycombe Wanderers om over te nemen van Feyenoord. Dat meldt 1908.nl. De Utrechtse keeper werd het afgelopen seizoen nog uitgeleend aan Vitesse.

Van Sas speelde in de jeugd van FC Utrecht en werd later opgepikt door de opleiding van Manchester City. In de zomer van 2023 keerde de doelman terug in Nederland om bij Feyenoord te tekenen. Tot nu toe kwam hij alleen uit voor de Onder 21-ploeg van de Rotterdammers.

Het afgelopen seizoen speelde Van Sas zijn eerste officiële wedstrijden voor Vitesse. De 21-jarige sluitpost kwam op huurbasis voor de Arnhemmers tot dertien duels in de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB-Beker.

Zijn tijd bij Vitesse heeft hem de interesse van Wycombe Wanderers opgeleverd, schrijft 1908. De club uit de League One, het derde niveau van Engeland, zou zich zelfs al bij Feyenoord gemeld hebben voor de 1,93 meter lange keeper.

