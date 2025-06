Feyenoord wil speler dolgraag behouden, kans echter op 'nihil' ingeschat

profileerde zich afgelopen seizoen prima bij Feyenoord en de club wil met hem door. Zijn huurperiode loopt echter ten einde en de eigenlijk werkgever van Bueno, Wolverhampton Wanderers, wil de linksback wel een kans geven. De kans wordt door ingewijden dan ook op 'nihil' geschat dat de Spanjaard ook volgend seizoen in De Kuip speelt, meldt 1908.nl.

Bueno kwam afgelopen seizoen twintig Eredivisieduels in actie voor de Rotterdammers en gaf drie assists. Bij The Wolves heeft de 22-jarige Spanjaard nog een contract tot 2028 en volgens 1908.nl willen de Engelsen Bueno niet nog een keer laten gaan. Nu Spanje op het Jeugd-EK is uitgeschakeld (door Engeland), keert de linksback weer terug naar zijn eigenlijke club.

Artikel gaat verder onder video

De Wolves verkochten onlangs Rayan Aït-Nouri aan Manchester City, waardoor Bueno weer is gestegen in de pikorde. Op papier is hij nu de enige echte linksback in de selectie, al kan Matt Doherty ook op die plek spelen. Feyenoord zou dan ook een zeer hoge transfersom moeten betalen om Bueno definitief over te nemen, terwijl huren ook amper een optie lijkt. De Rotterdammers kijken al naar alternatieven.

LEES OOK: 'Feyenoord heeft tien miljoen euro voor spits over, maar krijgt gelijk nee te horen'

Quilindschy Hartman vertrekt deze zomer naar Burnley, waardoor Gijs Smal de enige andere overgebleven linksback bij Feyenoord is. Die positie moet beter bezet worden, vindt de technische directie. Volgens 1908.nl is er één alternatief dat waar veel hoop op is gevestigd, maar op de site staat niet om wie dat gaat.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB🔗

👉 Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord🔗

👉 'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben' 🔗

👉 Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer 🔗

👉 Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’ 🔗