Milambo onthult grote droom: ‘Dáár wil ik graag spelen’

droomt ervan om ooit in de Premier League te spelen, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder van Feyenoord staat momenteel in de belangstelling van Brentford, dus mogelijk gaat die droom al snel uitkomen.

Milambo beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Feyenoord. De twintigjarige middenvelder kwam in totaal 42 keer in actie in het eerste elftal en wist daarin zeven doelpunten te maken en negen assists te geven. Inmiddels staat de jongeling in de belangstelling van Brentford. Volgens 1908.nl zouden Feyenoord en de nummer tien van Engeland dicht bij een akkoord zijn.

Op dit moment is Milambo met Jong Oranje actief op het EK Onder 21. Hij is naar eigen zeggen dus totaal niet bezig met een transfer. “Het is natuurlijk wel mooi om te lezen”, geeft hij toe. “Maar ik heb een contract bij Feyenoord en ben nu hier met een toernooi bezig. Dat is het belangrijkste. Daar moet ik me op focussen. En dan zie ik verder wel wat er allemaal gebeurt.” Vervolgens spreekt Milambo wel zijn grote droom uit. “Het is voor mij een droom om ooit in de Premier League te spelen. Hopelijk gaat die ooit uitkomen.”

Valente

Waar Milambo deze zomer dus mogelijk vertrekt uit De Kuip, heeft hij met Luciano Valente een ploeggenoot bij Jong Oranje die graag de overstap naar Rotterdam maakt. “Ik heb wel met hem over Feyenoord gesproken”, geeft de middenvelder van Feyenoord aan. “Ik heb alleen maar positieve dingen kunnen zeggen. Het zou leuk zijn om samen te gaan spelen bij Feyenoord. Ik vind hem een heel goede speler. Een speler met veel flair.”

