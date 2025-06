'Eerste Feyenoord-bod op Gasiorowski van tafel geveegd, Valencia verwacht ruim het dubbele'

Het eerste bod van Feyenoord op is door Valencia van tafel geveegd, meldt Nacho Sanchis van Relevo. De Rotterdammers kwamen met een openingsbod dat niet hoger is dan vijf miljoen euro. De Spaanse club wil echter minimaal tien miljoen euro ontvangen voor de centrale verdediger.

Feyenoord lijkt deze zomer na drie seizoenen afscheid te gaan nemen van Dávid Hancko, die dicht bij een vertrek naar het Saudische Al-Nassr is. De Slowaak is op dit moment de enige linksbenige centrumverdediger in de Rotterdamse selectie, dus moet Dennis te Kloese haast maken met het binnenhalen van een vervanger. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord inmiddels een bod uitgebracht op de twintigjarige Gasiorowski van Valencia.

Artikel gaat verder onder video

De hoogte van het openingsbod maakte het medium niet bekend, maar Relevo weet nu te melden dat het openingsbod van Feyenoord 'niet meer dan vijf miljoen euro bedraagt'. Valencia zit qua vraagprijs hoger in de boom en zou minstens tien miljoen euro verlangen voor de1,92 meter lange linkspoot. "De onderhandelingen gaan door", klinkt het.

Gasiorowski wil het liefst blijven bij Valencia

Ondanks de interesse uit Rotterdam geeft Gasiorowski de voorkeur aan een langer verblijf in Spanje, aldus het Spaanse medium. "Maar als hij vertrekt, dan oogt Feyenoord interessant. Hij heeft vertrouwen en speeltijd nodig. Dat heeft hij bij Valencia niet", valt er te lezen. De centrale verdediger begon het seizoen als basisspeler bij Valencia, maar kwam na twee wedstrijden al terecht op de bank. In totaal speelde Gasiorowski 1240 minuten, verdeeld over negentien wedstrijden.

PSV had afgelopen winter interesse in Gasiorowski

Afgelopen winter was Gasiorowski al in beeld bij PSV, dat destijds met enorme concurrentie te maken had. De centrumverdediger heeft in februari nog zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gezet, waarna er een afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract zou staan. In de winter stelde Voetbal International echter dat de afkoopsom geen obstakel hoeft te vormen, omdat Valencia in geldnood verkeert. De kans is daardoor aanwezig dat de nummer twaalf van LaLiga het talent tegen een aanzienlijk lager bedrag wil laten gaan.

🇳🇱VCF ha recibido una oferta por Yarek Gasiorowski del Feyenoord



👀No supera los 5M y el VCF pide 10M. Pero la negociación sigue y ambas partes escuchan



Su deseo es quedarse pero si ha de salir, el FEY le parece interesante. Necesita confianza y jugar. Y aquí no lo ha tenido pic.twitter.com/tihzno3C6L — Nacho Sanchis (@sanchis14) June 13, 2025

