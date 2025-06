Driessen noemt grote reden waarom Leverkusen perfect is voor Tillman

Valentijn Driessen is groot voorstander van de transfer van naar Bayer Leverkusen. PSV nadert naar verluidt een akkoord met de club van Erik ten Hag, terwijl de Amerikaan zelf al rond is met de Duitse topclub. Volgens Driessen kan Tillman bij Leverkusen nog aanvallender spelen, waardoor hij beter tot zijn recht komt.

De transfer van Tillman naar Leverkusen lijkt slechts een kwestie van tijd. PSV en de Duitsers zouden een akkoord naderen, waarna er een bedrag van zo’n veertig miljoen euro naar Eindhoven komt. Zodra Tillman de overstap heeft gemaakt, moet hij de opvolger worden van de naar Liverpool vertrokken Florian Wirtz.

In de podcast Kick-Off krijgen Driessen en Jeroen Kapteijns de vraag of Tillman een goede aanwinst is voor Ten Hag. “Natuurlijk. Hij is een goede speler en ik denk dat hij door kan groeien naar het niveau dat je nodig hebt om in de Bundesliga belangrijk te zijn”, antwoordt Kapteijns. Daar is Driessen het volledig mee eens.

Volgens Driessen past het systeem van Leverkusen ook een stuk beter bij Tillman dan dat van PSV. “Wirtz is echt heel aanvallend en dat kon Tillman bij PSV vaak niet zijn. Daar moest hij ook meer in de controle spelen, maar voor zichzelf ziet hij dat een meer aanvallende rol hem beter ligt”, geeft de verslaggever aan. “Ik denk dat hij uitstekend kan passen. Het is een geweldige speler en ik vond hem de beste speler van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.”

