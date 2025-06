Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden'

verkast definitief van Feyenoord naar Brentford, zo meldt Martijn Krabbendam namens Voetbal International. De Rotterdammers hadden de jeugdinternational graag langer binnenboord gehouden, maar het was Milambo zelf die aandrong op een vertrek, schrijft de journalist.

Met zijn transfer wordt Milambo, wiens contract nog twee jaar doorliep, de duurste twintigjarige die ooit door Feyenoord is verkocht. Brentford betaalt volgens Krabbendam namelijk een basisbedrag van twintig miljoen euro voor de middenvelder, door bonussen kan dat met nog eens vijf miljoen euro oplopen.

Feyenoord heeft volgens Krabbendam 'lang geprobeerd de transfer tegen te houden', maar het was Milambo zélf die bij de club zou hebben aangedrongen op een vertrek. "Hij voelde dat het na vier seizoenen Feyenoord tijd was voor een volgende stap in zijn ontwikkeling. Brentford was de eerste club die zich officieel meldde, dat gebeurde begin januari."

Milambo debuteerde op 12 augustus 2021 in het eerste elftal van Feyenoord, als vervanger van Guus Til in een duel met FC Luzern in de voorrondes van de Conference League, dat door Feyenoord met 3-0 werd gewonnen. Met een leeftijd van zestien jaar, vier maanden en negen dagen werd de middenvelder die dag de jongste Feyenoord-debutant aller tijden. Inmiddels speelde Milambo zestig officiële wedstrijden in Feyenoord 1. Daarin was hij acht keer trefzeker en leverde hij negen keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot.

