Van Persie blij met Feyenoord-aanwinsten, die aan Dembélé-maatstaf voldoen

Robin van Persie is tot dusver heel erg te spreken over en , de twee voornaamste aanwinsten van Feyenoord. De voormalig profvoetballer ziet een perfecte instelling bij zijn nieuwe spelers.

Op de training van dinsdag begint Van Persie met een referentie naar potentieel Ballon d'Or-winnaar Ousmane Dembélé. "Hebben jullie hem in de Champions League-finale met Paris Saint-Germain gezien?" vraagt RVP dan, volgens het Algemeen Dagblad. "Hoe die steeds druk zette voorin, hoe hij op zijn voorvoeten stond, constant klaar om te jagen. Dát wil ik bij ons ook zien."

Artikel gaat verder onder video

De trainer keek vervolgens met voldoening naar zijn twee nieuwe spelers, Steijn en Valente. Het duo zette zichzelf met de juiste werkethiek direct op de kaart. "Allebei zijn het frisse, open jongens", complimenteert Van Persie. "Gretig. Ze stralen uit dat ze trots zijn dat Feyenoord voor hen komt.”

LEES OOK: Steijn wijst Feyenoord-wedstrijd aan die groot in zijn agenda staat

Dat ziet de voormalig trainer van sc Heerenveen graag. "Het zijn ook beiden Nederlanders. Als het kan, heeft dat de voorkeur. Voordat we iemand halen, wil ik in een gesprek voelen of hij écht gretig is. En eager. Of dat het net wat minder is. Dat onderbuikgevoel zegt mij veel. Met Valente heb ik vier á vijf uur gezeten en was dat gevoel er." Van Persie maakte bij zijn vorige club ook al mee dat een potentiële aanwinst minder gretigheid toonde. "Die speler lieten we toch komen en vervolgens werkte het niet. Dat ga ik niet meer doen.’’

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren' 🔗

👉 Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden' 🔗

👉 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend' 🔗

👉 Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...' 🔗

👉 ‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’ 🔗