Steijn wijst Feyenoord-wedstrijd aan die groot in zijn agenda staat

kijkt enorm uit naar de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam op zondag 31 augustus. Op Het Kasteel gaat de aanvallende middenvelder dan op bezoek bij de ploeg van zijn vader. Daar heeft hij heel veel zin in.

Begin mei maakte Feyenoord de komst van Steijn wereldkundig, maar maandag werd hij pas officieel gepresenteerd. Vlak voor zijn presentatie stond de topscorer van afgelopen Eredivisie-seizoen al voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeg. In de voorbereiding op het komende seizoen draagt Steijn rugnummer 24, maar dat kan met het oog op uitgaande transfers nog veranderen.

In gesprek met Feyenoord ONE blikt Steijn vooruit op zijn tijd in De Kuip en focust zich daarbij in het bijzonder op een duel: Sparta - Feyenoord op 31 augustus. “Het is natuurlijk altijd bijzonder om tegen mijn vader te spelen”, beaamt de middenvelder. “Nu het ook nog eens een derby is, maakt het nog wat leuker. Het is altijd een bijzondere wedstrijd en er komt altijd veel familie kijken, dus ik kijk er wel naar uit.”

Droom van Champions League

Toch is de ontmoeting met zijn vader niet de enige wedstrijd waar Steijn dit seizoen het vizier op heeft gericht. De aanvallende middenvelder droomt er namelijk van om in de Champions League te spelen. “Dat is het hoogste podium. Daar keek ik als kind natuurlijk al naar, in de hoop dat je daar ooit mag staan. Het lijkt me dus heel gaaf om hier de avonden mee te maken in de Champions League, waar de mooie, grote tegenstanders hiernaartoe komen. Dat lijkt me gewoon geweldig om te ervaren.” Voordat het voor Steijn zo ver is, zal hij met Feyenoord wel eerst twee voorrondes moeten overleven om toegang te krijgen tot het hoofdtoernooi.

