Zomeraanwinst verschijnt vóór presentatie op trainingsveld bij Feyenoord

heeft maandag voor het eerst meegetraind bij zijn nieuwe club Feyenoord. De Rotterdammers plaatsten na afloop een video op de socialmediakanalen waarop te zien was dat de middenvelder meetrainde. Opvallend is dat Steijn zijn officiële presentatie op dat moment nog niet achter de rug had. Deze volgde precies twintig minuten later.

Feyenoord roerde zich deze zomer al vroeg op de transfermarkt. Op 1 mei maakte de nummer drie van Nederland bekend dat Steijn deze zomer overkomt van FC Twente en een contract tot medio 2029 heeft getekend. De officiële presentatie van de topscorer van de Eredivisie in het shirt van Feyenoord liet echter nog op zich wachten; Steijn kreeg namelijk de gelegenheid zich volledig op de slotfase van het seizoen richten met FC Twente.

Maandag begon de ploeg van Robin van Persie aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de presentatie van Steijn had nog altijd niet plaatsgevonden. Toch stond de zomeraanwinst al wel op het trainingsveld. In de loop van de middag plaatste Feyenoord een video met beelden van de eerste training op social media, waarop Steijn meerdere keren in het trainingsshirt in beeld verscheen.

Steijn krijgt voorlopig rugnummer

Twintig minuten na deze video heeft Feyenoord Steijn pas officieel gepresenteerd. De Rotterdammers plaatsten de eerste foto van de 23-jarige rechtspoot in het wedstrijdshirt. Daarmee is de middenvelder nu ook op social media officieel aan het Legioen voorgesteld. Steijn zal voorlopig met rugnummer 24 gaan spelen. Feyenoord benadrukt daarbij dat dit rugnummer niet definitief is. Daarmee houden de Rotterdammers rekening met een eventuele transfer van Igor Paixão of Calvin Stengs.

