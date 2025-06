Feyenoord richt pijlen op verdediger met 13 duels voor Jong Oranje

Feyenoord wil zich deze zomer versterken met van Club Brugge, zo weet het Algemeen Dagblad. De 22-jarige verdediger zou zelf graag naar De Kuip willen en moet de opvolger worden van de naar Burnley vertrokken Quilindschy Hartman.

Feyenoord nam afgelopen week afscheid van Hartman, die de overstap naar Burnley maakte. Doordat Hugo Bueno na zijn huurperiode was teruggekeerd naar Wolverhampton Wanderers, bleef Gijs Smal als enige linksback achter in De Kuip. De Rotterdammers hoopten de Spaanse verdediger nog langer aan zich te binden, maar tot dusver zonder succes.

LEES OOK: ‘Ajax, PSV en Feyenoord krijgen Amerikaans toptalent aangeboden’

Artikel gaat verder onder video

Daarom heeft Feyenoord besloten ook vast verder te kijken. Eerder deze maand kwam ook de naam van Ajax-doelwit Román Vega naar voren, maar hij lijkt de overstap naar Zenit Sint-Petersburg te maken. Nu weet het AD dat de 22-jarige Meijer in beeld is in De Kuip. De verdediger, die afgelopen weken met Jong Oranje actief was op het EK Onder 21, zou zelf graag naar Rotterdam willen.

LEES OOK: Speler van PSV haalt woede op de hals met shirtje van rivaal

Meijer maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Groningen, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen, naar Club Brugge. De Belgen betaalden hier destijds een bedrag van zes miljoen euro voor. Tot dusver kwam de linksback 104 keer in actie voor Club Brugge. Daarin scoorde hij zeven keer en gaf hij veertien assists. Momenteel heeft Meijer nog een contract tot medio 2026 in West-Vlaanderen. Mocht Feyenoord hem binnen weten te halen, gaat er een streep door de terugkeer van Bueno.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB🔗

👉 Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord🔗

👉 'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben' 🔗

👉 Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer 🔗

👉 Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’ 🔗