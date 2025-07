'Akkoord nabij': Feyenoord heeft nieuwe linksback zo goed als binnen

Een akkoord tussen Feyenoord en Club Brugge over de transfer van is volgens Voetbal International 'nabij'. De 22-jarige linksback zou persoonlijk al rond zijn met de Rotterdammers. In De Kuip moet Meijer de opvolger worden van , aangezien eerste keus niet haalbaar is gebleken.

Feyenoord nam vorige week definitief afscheid van Hartman, die zijn loopbaan voortzet bij Premier League-promovendus Burnley. In de zoektocht naar een opvolger hoopten de Rotterdammers opnieuw zaken te kunnen doen met Wolverhampton Wanderers en Bueno opnieuw te verwelkomen. De Spanjaard, die afgelopen seizoen een prima indruk maakte toen Feyenoord hem huurde van de Wolves, bleek echter 'te duur', zo schrijft Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van VI.

LEES OOK: Hartman doet Feyenoord-fans nog een laatste belofte

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen maandag wist het Algemeen Dagblad al te melden dat Feyenoord zijn pijlen tevens richtte op de 22-jarige Meijer, die in juni met Jong Oranje actief was op het Europees Kampioenschap in Slowakije. Inmiddels lijkt zijn komst dus nabij: "Volgens ingewijden sprak Feyenoord-trainer Robin van Persie al met Meijer, waarna snel een akkoord volgde tussen club en speler. De onderhandelingen tussen Feyenoord en Club Brugge verlopen ook voorspoedig, de deal lijkt op een haar na rond te zijn", aldus Krabbendam.

LEES OOK: Driessen heeft onheilspellende boodschap over Feyenoord-ster

Meijer doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. Na slechts 27 wedstrijden in het eerste elftal van De Trots van het Noorden had Club Brugge al genoeg gezien en verkaste de linksback voor zes miljoen euro naar België. Namens de Belgische topclub kwam Meijer de afgelopen drie seizoenen tot 104 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en veertien assists.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren' 🔗

👉 Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden' 🔗

👉 Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...' 🔗

👉 ‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’ 🔗