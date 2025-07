Driessen heeft onheilspellende boodschap over Feyenoord-ster

Bij Feyenoord bestaat grote onzekerheid over de toekomst van , zo schrijft Valentijn Driessen woensdag in De Telegraaf. De middenvelder heeft nog een contract voor een seizoen en is momenteel in gesprek om dit te verlengen. Die onderhandelingen verlopen echter moeizaam.

Timber maakte in de zomer van 2022 voor bijna 7,5 miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord, waar hij een contract voor vier seizoenen tekenen. Na een eerste seizoen vol blessureleed ontpopte hij zich in de afgelopen twee jaar tot een van de absolute sterren in De Kuip. De laatste maanden van het afgelopen seizoen moest Timber echter laten schieten met een knieblessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen AC Milan.

Feyenoord begon deze week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Timber is nog altijd aan het herstellen. De Rotterdammers zijn volgens Driessen niet van plan om de middenvelder volgend jaar transfervrij te laten vertrekken, dus heeft hij twee opties: deze zomer een transfer maken of zijn contract verlengen.

In mei bevestigde Dennis te Kloese dat Feyenoord inderdaad voornemens is om het contract van Timber te verlengen en dat daar ‘positieve gesprekken’ over waren gevoerd. Op dat moment wilde de 24-jarige rechtspoot zich eerst richten op zijn herstel. Inmiddels zijn de onderhandelingen alweer een tijdje onderweg, maar volgens Driessen verlopen deze ‘moeizaam’. Daardoor geldt Timber als een ‘onzekerheid’ in De Kuip voor volgend seizoen.

