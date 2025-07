Feyenoord komt met reactie op stevige aantijgingen Levchenko

Feyenoord heeft gereageerd op de kritiek van VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko op de interesse in . De Rotterdamse club stelt doorgaans goed contact te hebben met de oud-voetballer, maar dat er ditmaal geen contact is geweest.

In de nacht van woensdag op donderdag werd duidelijk dat Feyenoord zich bij Spartak Moskou had gemeld voor Ugalde. Dat zou een gevoelige transfer zijn, gezien de Russische inval van Oekraïne die al meer dan drie jaar gaande is. Dat kwam de club op flink wat kritiek te staan, onder meer van Valentijn Driessen.

Ook Levchenko, de Oekraïense voorzitter van de VVCS, haalde hard uit naar Feyenoord. “Met verbazing lees ik in verschillende media dat Feyenoord zaken wil doen met Spartak. Als je in deze tijd een speler uit de Russische competitie koopt, ben je schuldig aan de dood van burgers in Oekraïne. Met zo’n transfer sponsor je dus de Russische oorlog", sprak Levchencko, die benadrukte dat de hoofdsponsor van Spartak, Lukoil, ook de brandstofleverancier van het Russische leger is, op X.

Feyenoord voelt zich ondertussen genoodzaakt om te reageren op de aantijgingen van Levchenko. "We praten publiekelijk nooit over in hoeverre verhalen over interesse in welke spelers dan ook kloppen. Feyenoord kan alleen aangeven dat — zeker sinds Feyenoord drie jaar geleden een benefietwedstrijd speelde voor Oekraïne — er altijd goed contact is met Levchenko en de VVCS, maar dat dit er nu niet is geweest voorafgaand aan zijn statement", aldus een woordvoerder van de Rotterdammers in gesprek met Rijnmond. "Mensen mogen er van uit gaan dat Feyenoord afwegingen altijd zorgvuldig zal maken en zich te allen tijde zal houden aan alle wet- en regelgeving.”

Bronnen binnen Feyenoord erkennen echter wel 'de gevoeligheid van de situatie', maar die wijzen er ook op dat de club controleert of elke deal juridisch kan en mag. Zo is het niet verboden om zaken te doen met clubs uit Rusland. Recentelijk deed PSV dit nog toen het Guus Til overnam van Spartak Moskou, terwijl FC Twente Ugalde verkocht aan diezelfde club.

