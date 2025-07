Feyenoord krijgt plotseling enorm verwijt

Feyenoord is zeer onethisch bezig door serieus na te denken over een transfer van , zo stelt een kritische Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Ook Vereniging van Contractspelers-voorzitter Evgeniy Levchenko heeft geen goed woord over voor de Rotterdammers.

In de nacht van woensdag op donderdag werd duidelijk dat Feyenoord zich bij Spartak Moskou had gemeld voor Ugalde. Dat zou een gevoelige transfer zijn, gezien de Russische inval van Oekraïne die al meer dan drie jaar gaande is. Driessen is een fel tegenstander van de keuze van Feyenoord zich op de Costa Ricaan te richten. “Dennis te Kloese denkt blijkbaar dat hij ermee wegkomt om te gaan praten met Spartak Moskou”, schrijft hij.

Driessen ziet dat Feyenoord ‘de volgende Nederlandse club’ is die ‘lak heeft aan ethisch handelen en moreel besef’. “Anders had Te Kloese nooit bij Ugalde aangeklopt en zijn zaakwaarnemers laten weten dat hij niet in de spits is geïnteresseerd.” De journalist geeft toe dat de kans op de transfer flink is afgenomen door de hoge vraagprijs van Spartak (vijftien miljoen euro), maar noemt het alsnog een ‘stuitend’ scenario. “Sommige transfers moet een club met een voorbeeldfunctie als Feyenoord principieel niet willen doen.” President commissaris Toon van Bodegom moet hier volgens Driessen dan ook direct ingrijpen en Te Kloese terugfluiten

‘Feyenoord schuldig aan burgerdoden in Oekraïne’

Ook Levchenko, de Oekraïense voorzitter van de VVCS, haalt hard uit naar de Rotterdammers. “Met verbazing lees ik in verschillende media dat Feyenoord zaken wil doen met Spartak”, begint de oud-voetballer zijn statement. “Als je in deze tijd een speler uit de Russische competitie koopt, ben je schuldig aan de dood van burgers in Oekraïne. Met zo’n transfer sponsor je dus de Russische oorlog.” Levchenko benadrukt dat de hoofdsponsor van Spartak, Lukoil, ook de brandstofleverancier van het Russische leger is.

