Zoon van Feyenoord-icoon nieuwe stadionspeaker

De nieuwe stadionspeaker van Feyenoord is Dimitri Metgod. De 43-jarige zoon van Feyenoord-icoon John Metgod was al eerder speaker bij Excelsior Maassluis. Metgod volgt Peter Houtman op.

Feyenoord nam op 14 mei op indrukwekkende wijze afscheid van Houtman. De stadionspeaker zwaaide na 27 jaar trouwe dienst om trieste gezondheidsredenen af en werd na afloop van zijn laatste thuisduel in De Kuip, waarin RKC Waalwijk met 2-0 werd verslagen, op de middenstip uitvoerig toegejuicht en -gezongen door Het Legioen.

Inmiddels heeft Feyenoord in Metgod een vervanger gevonden. Zijn vader speelde voor HFC Haarlem, AZ, Real Madrid, Nottingham Forest en Tottenham Hotspur, voor hij in Nederland terugkeerde bij Feyenoord. Later werd hij actief in de jeugdopleiding en als assistent-trainer.

Ook Dimitri Metgod gaat nu bij Feyenoord aan de slag: "Het is natuurlijk enorm eervol om in de voetsporen te mogen treden van een legende als Peter Houtman," zegt hij op de clubwebsite. "Feyenoord is er bij mij met de paplepel ingegoten, dat zal niemand verbazen, dus ik voel me enorm verbonden met de club, de stad en zeker ook de supporters."

Metgod zal voor het eerst te horen zijn tijdens de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis op 12 juli. "Ik kijk reikhalzend uit naar mijn eigen ‘debuut’ in De Kuip en hoop dat ik met de ervaring die ik heb de rol van stadionspeaker van Feyenoord zo goed mogelijk op mijn eigen manier kan invullen." Metgod deed ervaring op bij Excelsior Maassluis en werkte eerder in de evenementenbranche bij Sportbedrijf Rotterdam.

