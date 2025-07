Jaden Slory spreekt zich duidelijk uit over toekomst bij Feyenoord

wil dit jaar de strijd aangaan voor speeltijd in het eerste van Feyenoord. Dat zegt de jonge buitenspeler voor de camera van Voetbal International. Slory heeft nog geen gesprek gevoerd met zijn trainer Robin van Persie over zijn rol.

De twintigjarige Slory speelt al sinds 2013 voor de jeugd van Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan FC Dordrecht, waar hij goed was voor tien goals en tien assists in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdag deed de zoon van Andwélé Slory mee met de eerste oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Cambuur en was hij trefzeker voor de laatste goal van de wedstrijd: 1-4.

Slory is blij om terug te zijn bij Feyenoord. “Ik heb veel bekende gezichten gezien, maar ook veel nieuwe. Het is leuk, een goede groep.” Wat voor rol Slory dit seizoen van Van Persie krijgt, is nog niet duidelijk: “Hij heeft tegen iedereen gezegd dat we moeten knokken voor onze plek en dat de besten uiteindelijk zullen spelen.”

Zo sprak de rechtsbuiten nog niet met zijn trainer over een eventuele verhuur aan een Eredivisie-club. “Nog niks over gehoord. Misschien als de groep wat kleiner wordt, dat we dan gaan praten.” Eerder meldde Voetbal International dat NAC Breda interesse zou hebben om Slory een seizoen over te nemen, maar dat Van Persie dat tegen zou houden. Slory is in ieder geval duidelijk over zijn ambitie: “Ik wil bij Feyenoord blijven en spelen.”

