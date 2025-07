Feyenoord-fans ergeren zich kapot aan één speler: 'Kan echt niet meer'

Supporters van Feyenoord zijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet te spreken over . De spits maakt zaterdagmiddag een slechte indruk in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis.

Ueda heeft opnieuw een basisplaats bij Feyenoord. Hij deed vorige week zaterdag de gehele eerste helft mee tegen SC Cambuur (1-4 zege) en wist een doelpunt te maken. Trainer Robin van Persie gaf hem ook tegen regerend Belgisch kampioen Union het vertrouwen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord speelde een ondermaatse eerste helft en ook Ueda kon zich allerminst aan de malaise onttrekken. Op X uiten diverse supporters hun onvrede over het optreden van de Japanner.

Ze zien dat Van Persie, ondanks zijn verleden als topspits, er nog niet in is geslaagd om het beste in Ueda naar boven te halen. Met Julián Carranza en Stephano Carrillo heeft Van Persie nog twee alternatieven voor de spitspositie in zijn selectie.

Ueda moet Giménez opvolgen

Ueda staat voor alweer zijn derde seizoen bij Feyenoord. Hij werd in 2023 de recordaankoop van de Rotterdammers, die hem binnenhaalden als opvolger van Santiago Giménez op de lange termijn.

Giménez speelt inmiddels al een halfjaar voor AC Milan, maar Ueda heeft nog niet in zijn voetsporen kunnen treden. In totaal speelde Ueda 68 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 14 goals en 4 assists.