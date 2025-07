Feyenoord reageert direct op absentie Paixão

en behoren zaterdagmiddag niet tot de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Eerstgenoemde wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Olympique Marseille, terwijl Hancko afgelopen week een transfer naar Al-Nassr zag afketsen. Feyenoord heeft laten weten dat er bij Paixão sprake is van een blessure.

Feyenoord neemt het zaterdagmiddag in de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding op tegen de Belgische kampioen Union Sint-Gillis. Een uur voor de aftrap maakte Robin van Persie zijn opstelling voor het duel bekend, waarbij Justin Bijlow terugkeert onder de lat na een blessure. Ook zijn er enkele opvallende afwezigen; Paixão en Hancko behoren namelijk helemaal niet tot de wedstrijdselectie.

Paixão wordt momenteel nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Olympique Marseille. De Fransen zouden zich inmiddels met een tweede bod van meer dan dertig miljoen euro in Rotterdam hebben gemeld. Ook zou de Braziliaan zelf al persoonlijk rond zijn over een contract voor vijf seizoenen in Zuid-Frankrijk. Een week geleden had Paixão nog een basisplaats in de oefenwedstrijd bij SC Cambuur. Mogelijk sorteert Feyenoord hiermee voor op een vertrek van de aanvaller.

Ook Hancko ontbreekt in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Slowaak leek lange tijd op weg te zijn naar Al-Nassr, maar begin deze week ging er een streep door die transfer omdat de club uit Saudi-Arabië niets meer van zich liet horen voor de afgesproken deadline. Begin deze week meldde Hancko zich weer op de club voor de voorbereiding, maar hij zal dus geen minuten maken in de eerste oefenwedstrijd sinds zijn terugkeer van vakantie. Naast Hancko en Paixão behoren ook onder meer Leo Sauer, Jakub Moder en Givairo Read niet tot de selectie.

Paixão kampt met blessure

Update 12 juli 13.39 uur - De afwezigheid van Paixão in de wedstrijdselectie heeft niets te maken met transferperikelen, zo laat een woordvoerder van de club laten weten aan Dennis van Eersel. De Braziliaan heeft deze week een blessure opgelopen op de training en is daarom niet van de partij. De afwezigheid van Hancko heeft volgens Dennis Kranenburg te maken met het feit dat hij pas deze week aansloot bij de selectie.

XI Feyenoord 🔴⚪️⚫️#feyusg — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 12, 2025 Igor Paixao ontbreekt vandaag bij Feyenoord vanwege een blessure die hij deze week op de training heeft opgelopen. Het heeft niet te maken met een eventuele op handen zijnde transfer, bevestigt een woordvoerder van de club. — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) July 12, 2025 Dit zijn de opstellingen van #Feyenoord en Union Saint-Gilloise. Bij Feyenoord ontbreken Paixao en Hancko vandaag.

Paixao heeft deze week bij de training een blessure opgelopen en Hancko sloot pas deze week aan bij de selectie. pic.twitter.com/zX2UdcVue7 — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) July 12, 2025

