‘Feyenoord moet vrezen na nieuws over Paixão’

heeft wel oren naar een overstap naar Olympique Marseille. Sterker nog, volgens transferjournalist Fabrice Hawkins heeft de Braziliaan een akkoord bereikt met de Franse topclub over een contract voor vijf seizoenen.

Paixão was afgelopen seizoen een van de absolute uitblinkers bij Feyenoord. De buitenspeler wordt daarom niet voor niks met de nodige Europese topclubs in verband gebracht. De meest serieuze daarbij, lijkt Olympique Marseille te zijn. L’Équipe meldde dinsdagmiddag dat de club uit Zuid-Frankrijk een bod van 28 miljoen euro had neergelegd bij Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Hawkins steekt de vork echter iets anders in de steel. De transferjournalist weet te melden dat de aanbieding van deze week al het tweede bod is vanuit Marseille. Het zou hierbij niet gaan om een directe transfer ter waarde van 28 miljoen euro, maar om een huurdeal met verplichte koopoptie van 24 miljoen euro.

Hoe dan ook zijn de Rotterdammers hier niet akkoord mee gegaan. Toch moet Feyenoord wel vrezen voor een vertrek van Paixão. Hawkins stelt namelijk dat de aanvaller een akkoord heeft bereikt met Marseille over een vijfjarig contract. Het is nu aan de Fransen om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Paixão ligt nog tot medio 2029 vast in De Kuip.

🚨🔵⚪️ L’OM et l’ailier brésilien Igor Paixao ont trouvé un accord sur la base d’un contrat de 5 ans.



🔹Feyenoord a refusé deux offres. La dernière proposition de l’OM prend la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 24 millions d’euros.



🔹Négociations en cours entre… pic.twitter.com/46QAfLZHKn — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 8, 2025

