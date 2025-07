Feyenoord ontvangt openingsbod van 28 miljoen euro op Paixão

Olympique Marseille wil zich dolgraag versterken met . Volgens L'Équipe heeft de Franse topclub een bod van 28 miljoen euro bij Feyenoord neergelegd om de Braziliaanse aanvaller over te nemen. De Rotterdamse club heeft nog niet gereageerd op het voorstel.

Paixão ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2029, maar lijkt na drie seizoenen in Rotterdam-Zuid klaar voor de stap naar een grotere club. De aanvaller werd de voorbije periode al gelinkt aan clubs als Napoli (dat bijna rond is met Noa Lang), Arsenal, Aston Villa, AS Roma, Napoli en Bayer Leverkusen. Het Franse Olympique Marseille lijkt echter het meest concreet.

Artikel gaat verder onder video

De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 wordt al langer in verband gebracht met Paixão. Olympique Marseille is op zoek naar een nieuwe linksbuiten, nadat het Luis Henrique zag vertrekken naar Internazionale. L'OM heeft Feyenoord in een eerder stadium al informeel benaderd, maar heeft de interesse nu omgezet in een concreet voorsteel.

Feyenoord nam Paixão in de zomer van 2022 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro over van Coritíba FC. Sindsdien speelde de linksbuiten 129 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor 39 doelpunten en 29 assists. In maart van dit jaar debuteerde hij in de voorselectie van de nationale ploeg van Brazilië. Ook de nieuwe bondscoach Carlo Ancelotti zette de Feyenoorder op zijn lijst, maar tot een eerste oproep voor O Selecão kwam het nog niet.

