Feyenoord krijgt duidelijkheid van Al-Nassr over Hancko

De transfer van naar Al-Nassr gaat definitief niet door, zo weet het Algemeen Dagblad. De club uit Saudi-Arabië moest de transfer van de verdediger maandag bevestigen, maar liet niets van zich horen. Daardoor gaat er een streep door de transfer.

Halverwege juni kwam naar buiten dat Al-Nassr een verbeterd bod had uitgebracht op Dávid Hancko. De verwachting was op dat moment dat beide clubs snel tot een overeenkomst zouden kunnen komen. Feyenoord leek een transfersom van zo’n veertig miljoen euro bij te kunnen gaan schrijven, terwijl Hancko zelf een megasalaris stond te wachten. Vorige week werd al duidelijk dat er binnen Feyenoord zorgen bestonden omdat het al ‘een hele tijd’ stil was vanuit Saudi-Arabië.

Maandag stond er volgens het AD een deadline, waarvoor Al-Nassr moest bevestigen of de transfer van Hancko door zou gaan. De stilte vanuit Saudi-Arabië duurde echter voort en Feyenoord hield al geen rekening meer met een telefoontje van de clubleiding van Al-Nassr. “Het gaat niet meer gebeuren”, maakten de Rotterdammers maandagmiddag duidelijk aan de krant.

Daardoor is een transfer van Hancko voorlopig van de baan. De Slowaak hoopte deze zomer na drie seizoenen in De Kuip een stap te maken, maar kan die vooralsnog vergeten. Wel is de transfermarkt nog wel een tijd geopend, dus is een vertrek van Hancko volgens het AD ‘het meest logische scenario’. Wel is het een vraag welke club in dat geval concreet zal zijn.

