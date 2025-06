Grote zorgen bij Feyenoord om Dávid Hancko

Feyenoord maakt zich grote zorgen om de transfer van naar Al-Nassr, zo weet Voetbal International. De transfer van de Slowaak leek zo goed als afgerond, maar inmiddels is het al ‘een tijd stil’ over deze deal vanuit Saudi-Arabië. Zowel Feyenoord als Hancko vrezen nu voor het doorgaan van de transfer.

Halverwege juni kwam naar buiten dat Al-Nassr een verbeterd bod had uitgebracht op Dávid Hancko. De verwachting was op dat moment dat beide clubs snel tot een overeenkomst zouden kunnen komen. Inmiddels zijn we bijna twee weken verder en is er nog altijd geen sprake van een overeenkomst. Feyenoord leek een transfersom van zo’n veertig miljoen euro bij te kunnen gaan schrijven, terwijl Hancko zelf een megasalaris stond te wachten. Inmiddels is het volgens VI al ‘een hele tijd’ stil vanuit Saudi-Arabië.

De oorzaak voor de problemen lijkt vooral te liggen in de volledige herstructurering die Al-Nassr ondergaat sinds de eerste contacten met Feyenoord. Zo is eerst de CEO vertrokken en werd daarna ook nog eens afscheid genomen van trainer Stefano Pioli. Volgens VI is het echter ‘het meest alarmerend’ dat ook technisch directeur Fernando Hierro zijn vertrek aan het onderhandelen is. De Spaanse oud-verdediger zou namelijk de grootste voorstander van Hancko zijn binnen Al-Nassr.

Opvolger staat klaar

Het weekblad benadrukt dat een deal tussen Feyenoord en Al-Nassr over Hancko nog niet is uitgesloten, maar de Rotterdammers én Hancko worden nu wel gegijzeld. De Slowaak wil en mag weg, maar meldt zich zonder doorbraak later deze week gewoon op de club. Ondertussen heeft Feyenoord zijn opvolger in Yarek Gasiorowski van Valencia al klaarstaan, waarvan alles van vraagprijs tot persoonlijke voorwaarden bekend is bij de club. Echter, zolang er onduidelijkheid is over het vertrek van Hancko, kan Dennis te Kloese niet doorpakken voor de Spanjaard met Poolse roots.

Mocht een deal met Al-Nassr er helemaal niet meer van komen, is dat een grote tegenvaller voor Feyenoord. De Rotterdammers hoopten namelijk het transferrecord te verbreken en daarmee de selectie nog meer te versterken.

