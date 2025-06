'Doorbraak in Hancko-transfer: Feyenoord verwacht na nieuw bod snel groen licht'

Al Nassr heeft een verhoogd bod gedaan op van Feyenoord, meldt 1908.nl. De gesprekken met Fernando Hierro zijn in een stroomversnelling beland en de verwachting is nu dat beide clubs er snel uit gaan komen.

Ingewijden vertellen aan 1908.nl dat er ondertussen 'al een stuk meer' is geboden dan het eerder genoemde bedrag van 31,5 miljoen euro. De Saoedi-Arabische club werkt niet met bonussen, zoals vaak het geval is in dat land. De uiteindelijk transfersom zal dus volledig in de handen komen van Feyenoord. Bovendien kan het snel worden overgemaakt, waardoor de Rotterdammers gelijk nieuwe versterkingen met dat geld kunnen halen.

Artikel gaat verder onder video

De juridische afdeling van Feyenoord, onder leiding van Joris van Benthem, is volgens de nieuwssite momenteel druk bezig met de transfer. De kans op snelle witte rook is erg groot. Hancko lijkt zelf overtuigd te zijn over een stap naar het Midden-Oosten.

LEES OOK: 'Jong Ajax-talent maakt gewaagde overstap naar Feyenoord'

Na de komst van Sem Steijn willen de Rotterdammers met het binnenkomende geld dus nu actie ondernemen. Feyenoord is bezig met Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Yarek Gasiorowski en Romulo. Verder gaat de club spoedig een bod doen op een jonge rechtercentrale verdediger, meldt 1908.nl nog.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Ten Hag denkt aan Feyenoord-sterspeler’🔗

👉 Dit bedrag wil FC Groningen van Feyenoord ontvangen voor Valente' 🔗

👉 Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’ 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller 🔗