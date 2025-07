PSV telt 10 miljoen euro neer en troeft Feyenoord af

PSV lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met . Fabrizio Romano meldt op X dat de Eindhovenaren een akkoord hebben bereikt Valencia voor de twintigjarige verdediger. Daarmee troeft de landskampioen Feyenoord af, dat ook geïnteresseerd was in Gasiorowski. Met de overgang is naar verluidt een transfersom van tien miljoen euro gemoeid, daarnaast heeft Valencia een doorverkooppercentage bedongen.

Gasiorowski, die uit de jeugd van Valencia komt, was afgelopen winter ook al in beeld bij PSV, maar destijds kwam het niet tot een transfer. Nu lijkt het alsnog tot een overstap van de 1,92 meter lange linkspoot, die bij PSV de opvolger wordt van Olivier Boscagli. De Franse verdediger vertrok na zes jaar bij PSV transfervrij naar het Engelse Brighton & Hove Albion.

Feyenoord was naar verluidt ook geïnteresseerd in de Spaanse verdediger, als opvolger van Dávid Hancko. De Slowaakse verdediger leek hard op weg naar het Saudische Al-Nassr, maar het is de afgelopen weken stil vanuit het Midden-Oosten. Derhalve meldde Hancko zich ook gewoon op de training bij Feyenoord. Doordat Feyenoord nog geen afscheid heeft genomen van de linkspoot, kan er ook nog geen opvolger gehaald worden.

PSV gaat profiteren van de patstelling waar Feyenoord in verkeerd en trekt aan het langste eind inzake Gasiorowski. Volgens Romano is de deal met Valencia helemaal beklonken. Naar verluidt betaalt PSV een bedrag van tien miljoen euro aan de Spaanse club, die een doorverkooppercentage heeft bedongen. Het is niet bekend hoe hoog dit percentage is.

In de zoektocht naar defensieve versterkingen passeerden de voorbije weken diverse namen de revue. Zo werden de centrale verdedigers Nobel Mendy, Ko Itakura, Adilson Malanda ook gelinkt aan de landskampioen.

Kapteijns: transfersom Gasiorowski ligt iets lager

Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ligt de transfersom die PSV voor Gasiorowski betaalt lager dan de tien miljoen euro die Romano noemt. De journalist heeft het over een transfersom van 9,5 miljoen euro. Bovendien weet Kapteijns het doorverkooppercentage dat Valencia bedongen heeft, namelijk vijftien procent over de meerprijs. "Er moeten nog wel wat punten worden afgevinkt, maar Gasiorowski wordt in principe derde aanwinst PSV.

🚨❤️🤍 PSV Eindhoven have agreed deal to sign Yarek Gasiorowski as new centre back from Valencia.



€10m package with sell-on clause included.

