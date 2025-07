Bosz zet streep door hereniging bij PSV: 'Dat is een gepasseerd station'

Door de aanstelling van Stijn Schaars als hoofdtrainer van Jong PSV zal Peter Bosz opzoek moeten naar een nieuwe assistent-trainer. De succescoach van de Eindhovenaren streept in ieder geval alvast één naam door, die van Hendrie Krüzen.

PSV nam na afloop van het afgelopen seizoen afscheid van Fons Groenendijk als trainer van Jong PSV. De Eindhovenaren kwamen uit bij Schaars, die zijn positie als assistent-trainer van het eerste dus inruilt voor het hoofdtrainerschap. De 41-jarige oefenmeester heeft nog niet het vereiste UEFA Pro-diploma, maar heeft van de KNVB dispensatie gekregen om komend seizoen voor de groep te staan. Jürgen Dirkx, die de rechterhand wordt van Schaars, beschikt wel over de juiste papieren.

Bosz zal nu dus op zoek moeten aan een nieuwe assistent-trainer en stelt daarbij hoge eisen. "Omdat Stijn iemand is met een mening, die hij ook durft te geven. Ik heb er niets aan om iemand te zoeken die op mij, of Rob of Theo (assistenten Maas en Lucius, red.) lijkt. Wij moeten aangevuld worden", vertelt de 61-jarige oefenmeester in gesprek met Voetbal International.

Een hereniging met boezemvriend Hendrie Krüzen, met wie Bosz ruim 23 jaar samenwerkte bij onder meer Ajax, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon, zit er in ieder geval niet in. "Dat zou ik heel graag willen, maar dat is een gepasseerd station. Hendrie heeft de keuze gemaakt om terug naar Heracles te gaan. Dat is zijn thuis", is Bosz duidelijk.

