Bosz onthult: ‘Daar heb ik met Ten Hag over gebeld’

Peter Bosz heeft onlangs een tijd aan de telefoon gehangen met Erik ten Hag, zo vertelt de oefenmeester van PSV aan Voetbal International. Daarbij hebben ze het niet alleen over Bayer Leverkusen gehad, maar ook over . De Amerikaan staat op het punt naar de Duitse topclub over te stappen.

PSV is dinsdag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van Bosz wil voor het derde jaar op rij landskampioen worden, maar zal dat met de nodige mutaties in de selectie moeten doen. Olivier Boscagli en Walter Benítez vertrokken al transfervrij, terwijl Luuk de Jong ook nog op zich laat wachten. Ook lijkt het erop dat Johan Bakayoko, Noa Lang en Tillman de komende tijd allen gaan vertrekken.

Laatstgenoemde staat op het punt om de stap te maken naar Bayer Leverkusen, de oude club van Bosz waar Ten Hag sinds deze zomer aan het roer staat. De oefenmeester van PSV heeft recent telefonisch gesproken met zijn landgenoot, zo onthult hij in gesprek met VI. “Ik heb Erik gesproken en natuurlijk is het even over Malik gegaan”, bevestigt Bosz. Toch ging het gesprek vooral over een ander onderwerp. “Hij wilde meer over Leverkusen weten. En daar ben ik heel positief over geweest. Ik heb gezegd dat ik vind dat PSV en Bayer Leverkusen heel veel op elkaar lijken.” Bosz was tussen december 2018 en maart 2021 zelf hoofdtrainer in de BayArena.

Bosz trots op transfers

Dat jongens als Tillman en Lang nu op het punt staan om mooie transfers te maken naar respectievelijk Leverkusen en Napoli, doet Bosz goed. “Ik ben er trots op als wij straks twee jaar met jongens gewerkt hebben die stappen hebben gemaakt, beter zijn geworden en voor een goed bedrag naar een mooie club gaan”, stelt de trainer.

