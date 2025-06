‘Feyenoord en PSV vrezen na inmenging PSG’

is op het lijstje verschenen bij Paris Saint-Germain, zo weet het Spaanse Mundo Deportivo. De Champions League-winnaar ziet in de twintigjarige linkspoot een goede versterking voor de verdediger. Dat is slecht nieuws voor Feyenoord en PSV, die Gasiorowski ook allebei op de korrel hebben.

Feyenoord heeft Gasiorowski in beeld als vervanger voor Dávid Hancko. De Slowaak leek de afgelopen weken onderweg naar Al-Nassr, maar door stilte vanuit Saudi-Arabië is het momenteel niet duidelijk of de deal er ook echt van gaat komen. De Rotterdammers zouden tot dusver al twee keer een bod hebben neergelegd voor Gasiorowski, maar beide keren ging Valencia daar niet in mee. Zolang er geen zekerheid is over de toekomst van Hancko, kan Feyenoord niet meer doorpakken voor de Spanjaard met Poolse roots.

Afgelopen week kwam al naar buiten dat Feyenoord op concurrentie van PSV kon rekenen. De Eindhovenaren hadden Gasiorowski afgelopen winter al in het vizier en zou zich ook nu met de linkspoot willen versterken. De twintigjarige mandekker zou zelf ook zeker open staan voor een stap naar Nederland, om niet in Valencia op de bank te hoeven zitten. Volgens Marca is PSV zelfs bereid een bod van tien miljoen euro op tafel te leggen voor Gasiorowski.

Volgens Mundo Deportivo zullen Feyenoord en PSV nu echter stevige concurrentie krijgen in de strijd om Gasiorowski. Luis Enrique zou namelijk gecharmeerd zijn van de verdediger en hem graag naar PSG halen. Voor de steenrijke Champions League-winnaar is het geen probleem om de vraagprijs die Valencia hanteert, rond de tien miljoen euro, te betalen. Of de Nederlandse topclubs hiertegen kunnen opboksen, valt nog te bezien.

