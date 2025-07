PSV’er ‘volstrekt ongeschikt’ voor nieuwe club, Dembélé-scenario biedt hoop

lijkt in de komende weken de overstap van PSV naar Napoli te gaan maken. In Zuid-Italië komt de buitenspeler samen te werken met Antonio Conte, die enorme discipline eist van zijn spelers. Volgens Süleyman Öztürk is Lang op het eerste geschikt ‘volstrekt ongeschikt’ daarvoor. Toch kan de buitenspeler volgens de journalist verrassen.

Lang staat op het punt om PSV in te ruilen voor Napoli. Afgelopen winter was de buitenspeler al in beeld bij de Italiaanse kampioen, maar toen hielden de Eindhovenaren de transfer tegen. Nu lijkt het er wel van te komen. Volgens Öztürk is lang het type voetballer ‘die elke nacht opduikt in de nachtmerries’ van Conte. “Bestond er een denkbeeldig spectrum waarop spelers worden beoordeeld op hun geschiktheid voor Conte’s werkwijze, dan zou Lang helemaal aan de linkerkant staan: als volstrekt ongeschikt”, schrijft de journalist in zijn column in Voetbal International.

Dat Lang en Conte op het eerste gezicht niet bij elkaar lijken te passen, maakt de transfer volgens Öztürk ‘alleen maar spannender’. “Conte is een man van discipline, van regels en structuur. Voor hem draait voetbal om herhaling en meetbaarheid, om controle ook.” Daarin verschilt de Italiaan enorm met PSV-trainer Peter Bosz. Waar de Nederlandse kampioen volgens Öztürk speelt vanuit het ‘vooruit verdedigen’, omschrijft hij het spel van Napoli als ‘achteruit aanvallen’. Om te weten wat hem bij Napoli te wachten staat, moet Lang volgens de columnist kijken naar David Neres afgelopen seizoen. “Bij hem was duidelijk zichtbaar dat hij een heel pakket aan strakke instructies had meegekregen. Zodra hij daarvan afweek, schreeuwde Conte vanaf de zijlijn wat hij moest doen.”

Samenwerking kan wel slagen

Voor Öztürk rest voorafgaand aan de transfer van Lang naar Napoli één vraag: “Past de rigiditeit van Conte bij iemand als Noa Lang? Bij een rappende paradijsvogel die zich niet zomaar in een keurslijf of systeem laat persen.” De journalist hoopt dat de samenwerking tussen Lang en Conte een succes wordt. “Zulke spelers zijn soms Rubiks-kubussen die je moet leren oplossen.” Als voorbeeld neemt Öztürk Ousmane Dembélé, die door Luis Enrique werd getransformeerd van ‘flegmatieke vleugelspeler’ naar een ‘intens pressende spits en Ballon d’Or-kandidaat’.

“Lang is als type speler met hem te vergelijken”, gaat Öztürk verder. “Het is alles of niets en zelden iets daartussenin. Wellicht weet Conte iets in Lang aan te boren. Een onverzettelijkheid, een nieuwe laag in zijn spel, waardoor hij eindelijk die stap zet naar het niveau waarvan hij zelf vindt dat hij er thuishoort.”

