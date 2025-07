PSV komt voor opvolging Noa Lang uit bij Eredivisie-aanvaller

PSV is in de zoektocht naar een aanvallende versterking uitgekomen bij . Dat meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De twintigjarige buitenspeler van AZ wordt in Eindhoven gezien als een ideale opvolger van . De regerend landskampioen zou zelfs al contact hebben gezocht met Van Bommel en zijn entourage.

Het is niet meer de vraag of Lang naar Napoli gaat vertrekken, maar wanneer. De kampioen van Italië is gecharmeerd van de linksbuiten van PSV, die al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de Italiaanse club. Het is nu wachten tot de beide clubs een akkoord bereiken over de transfersom, die naar verluidt rond de dertig miljoen euro moet bedragen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz zet streep door hereniging bij PSV: 'Dat is een gepasseerd station'

PSV wacht de zaken niet af en zoekt alvast naar een vervanger van Lang en is hierbij uitgekomen bij Van Bommel. De landskampioen heeft inmiddels al contact gezocht met de aanvaller en zijn entourage en hopen dan ook snel zaken te kunnen doen met zijn club AZ. Wel zal PSV diep in de buidel moeten tasten voor de international van Jong Oranje. Vorige week werd namelijk bekend dat een bod van vijftien miljoen euro van Bologna op Van Bommel is afgewezen door AZ.

LEES OOK: PSV’er ‘volstrekt ongeschikt’ voor nieuwe club, Dembélé-scenario biedt hoop

De club van trainer Peter Bosz heeft niet alleen concurrentie van Bologna, ook Lazio en enkele niet nadere genoemde Premier League-clubs hebben Van Bommel op de korrel. De twintigjarige rechtspoot heeft bij AZ nog een contract tot medio 2027 en is een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Maarten Martens. Afgelopen seizoen was hij in 33 officiële wedstrijden goed voor acht doelpunten en vijf assists.

Mocht Van Bommel de overstap maken naar PSV, dan keert hij terug bij de club waar hij tussen 2013 en 2020 in de jeugdopleiding speelde. In de zomer 2020 verkaste de aanvaller naar MVV, waar hij in het seizoen 2022-2023 zijn doorbraak kende in het betaalde voetbal en een transfer naar AZ verdiende.

