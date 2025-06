'Volop interesse in Ruben van Bommel: AZ ontvangt eerste bod van 15 miljoen euro'

Bologna heeft zich bij AZ gemeld voor aanvaller , zo meldt De Telegraaf. De Italiaanse club heeft volgens de ochtendkrant een bedrag van vijftien miljoen euro over voor de jeugdinternational.

Voor Van Bommel, die de voorbije weken met Jong Oranje actief was op het Europees Kampioenschap Onder 21 in Slowakije, is volgens De Telegraaf 'een legertje clubs' in de markt. Zowel vanuit Italië als de Engelse Premier League zou er sprake zijn van concrete interesse in de zoon van oud-international Mark van Bommel. Bologna zou hopen de concurrentie te snel af te zijn, maar zal aanzienlijk meer dan vijftien miljoen euro op tafel moeten leggen: "Naar verwachting willen de Alkmaarders aanzienlijk meer ontvangen", schrijft De Telegraaf.

AZ nam Van Bommel in de zomer van 2023 over van MVV. In Alkmaar groeide hij in zijn eerste seizoen geleidelijk uit tot basisspeler. Inmiddels speelde Van Bommel in alle competities 73 officiële wedstrijden voor AZ. Daarin was de linksbuiten zeventien keer trefzeker en leverde hij zes keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Zijn huidige contract loopt nog door tot medio 2027.

Bewogen EK voor Van Bommel

Op het EK Onder 21 wist Van Bommel zich meermaals te onderscheiden bij Jong Oranje. Zo leverde de AZ-aanvaller in het beslissende pouleduel met Oekraïne de assist bij de 1-0 van Luciano Valente. Zelf kwam Van Bommel, ondanks een groot aantal doelpogingen, niet tot scoren op het eindtoernooi. In de kwartfinale tegen Portugal leek hij Jong Oranje bovendien ernstig te benadelen, door al vroeg in de eerste helft binnen twee minuten twee keer geel te pakken en dus met rood naar de kant moest. In ondertal was de ploeg van bondscoach Michael Reiziger echter alsnog te sterk voor de Portugezen, Van Bommels AZ-ploeggenoot Ernest Poku voltrok vlak voor tijd het vonnis: 0-1. In de halve finale ontbrak Van Bommel vervolgens omdat zijn rode kaart een schorsing betekende, zonder de aanvaller gingen de Nederlandse talenten met 2-1 ten onder.

