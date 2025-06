Van Halst waarschuwt Jong Oranje-schlemiel: 'Hij moet echt uitkijken'

krijgt stevige kritiek naar aanleiding van zijn rode kaart in de eerste helft van de wedstrijd tussen Portugal en Jong Oranje. De AZ-aanvaller pakte in een tijdsbestek van enkele minuten twee gele kaarten en mocht al na twintig minuten gaan douchen. "Zó onprofessioneel", oordeelt Jan van Halst in de rustanalyse bij Ziggo Sport.

In minuut achttien van de kwartfinale in Zilina kreeg Van Bommel zijn eerste gele kaart, omdat hij te laat in kwam op zijn tegenstander. Amper twee minuten later was het wéér raak: Van Bommel zette op de Portugese helft een sliding in op de uitbrekende Geovany Quenda, waarop de Georgische arbiter Goga Kikacheishvili opnieuw naar zijn borstzak greep en Van Bommel zijn tweede gele - en dus rode - kaart voorhield. In ondertal ontsnapte Jong Oranje tien minuten later aan een achterstand, toen diezelfde Quenda na een overtreding van Devyne Rensch mocht aanleggen vanaf de penaltystip, maar de paal naast doelman Robin Roefs raakte. Daardoor gingen beide ploegen met een 0-0 ruststand aan de thee.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Portugal en Jong Oranje

Artikel gaat verder onder video

"Nederland speelde best goed, totdat er één speler over de schreef ging", analyseert Van Halst. Collega-analist Khalid Boulahrouz valt hem bij: "Stom. Ik zag het in de zestiende minuut al, bij een uitbal voor Portugal. Hij had de bal in zijn handen, toen sloeg hij de bal uit irritatie weg. Dat wordt dan gevolgd door twee van dit soort acties, totaal onnodig. Het is gewoon zonde, er loopt iemand mee", zegt Boulahrouz bij het zien van de beelden van de tweede gele kaart. "Dit is geen noodzaak", concludeert De Kannibaal. "Het is niet zo dat het anders een één tegen één wordt."

LEES OOK: Van Bommel krijgt bijzondere beoordeling: 'Lijkt steeds meer op zijn vader, hij wordt een ratje'

Van Halst ziet een grote valkuil voor Van Bommel. "Dit is toch echt zó onprofessioneel, hier ben je echt voor jezelf bezig. Hij moet echt uitkijken, want je wordt echt onbetrouwbaar als speler. Voor je eigen technische staf, voor je medespelers... en ook voor de tegenstander. Die gaan doorkrijgen: Dit is een speler die we twee keer uit de tent gaan lokken, die maakt wel een slidinkje. Ik laat me vallen, rode kaart. Hij dupeert hier de hele ploeg mee", aldus Van Halst.

