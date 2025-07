‘PSV voert gesprekken met talentvolle Fransman'

PSV is in de zoektocht naar verdedigers uitgekomen bij , zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Er zouden gesprekken zijn geweest met de Fransman, die voor SC Freiburg uitkomt.

Sildillia (23) is een rechtsback annex centrale verdediger uit Frankrijk, die ook nog voor het Caribische eiland Guadeloupe uit zou kunnen komen. Sildillia speelde in de jeugd van FC Metz, voordat hij in 2020 de overstap maakte naar SC Freiburg. Sindsdien maakte hij liefst 107 keer zijn opwachting voor de nummer vijf van de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking

Volgens clubwatcher Elfrink is Sildillia een optie die vanwege zijn eenjarige contractduur ‘betaalbaar oogt’ voor PSV, dat op zoek is naar versterkingen in de verdediging. Bij Freiburg zou ‘snel een beslissing worden genomen’ over de toekomst van de Franse jeugdinternational, die nog actief was op het Europees kampioenschap Onder 21 in Slowakije. Frankrijk strandde in de halve finale tegen Duitsland.

Andere verdedigende opties

Met Sildillia noemt Elfrink een nieuwe naam, maar volgens de journalist zijn ook Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach en Yarek Gasiorowski van Valencia nog in beeld. Daarnaast zou er snel een beslissing volgen over een transfer van Nobel Mendy van Real Betis, van wie het nog niet duidelijk is of hij een werkvergunning kan krijgen. Ook Adilson Malanda van Charlotte FC zou nog een optie zijn.

