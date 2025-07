PSV heeft grote slagingskans om AZ van sterspeler te beroven

Het is zeer aannemelijk dat bij PSV de opvolger wordt van . Het Eindhovens Dagblad meldt dat de Eindhovenaren goede papieren hebben om de aanvaller over te nemen van AZ. Volgens ingewijden hoeft een transfer 'niet ver weg te zijn'.

De transfer van Lang naar Napoli lijkt een kwestie van tijd. De excentrieke aanvaller bereikte al een persoonlijk akkoord met I Partonopei en nu lijken ook de clubs eruit te komen wat betreft een transfersom. Naar verluidt gaat de kampioen van Italië zo'n 28 miljoen euro betalen en worden de laatste plooien nu nog gladgestreken.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat PSV in de zoektocht naar een opvolger voor Lang is uitgekomen bij Van Bommel. Volgens het Eindhovens Dagblad, dat zich beroept op 'meerdere bronnen' hoeft een transfer van de twintigjarige aanvaller 'niet ver weg meer te zijn'. Wel zal PSV diep in de buidel moeten tasten voor de international van Jong Oranje. Vorige week werd namelijk bekend dat een bod van vijftien miljoen euro van Bologna op Van Bommel is afgewezen door AZ.

Toch lijkt het erop dat de transfer er van zal gaan komen. "De kans dat die transfer doorgaat, wordt door insiders als groot gekenschetst", klinkt het in het Eindhovens Dagblad. AZ, dat afgelopen seizoen als vijfde eindigde in de Eredivisie, zou niet onwelwillend tegenover een transfer van Van Bommel staan, terwijl het agentschap van de aanvaller al 'in is gemasseerd'. "De clubleiding van PSV denkt dat Van Bommel nog door kan groeien en als vervanger van Lang mooie stappen zal maken."

Mocht Van Bommel de overstap maken naar PSV, dan keert hij terug bij de club waar hij tussen 2013 en 2020 in de jeugdopleiding speelde. In de zomer 2020 verkaste de aanvaller naar MVV, waar hij in het seizoen 2022-2023 zijn doorbraak kende in het betaalde voetbal en een transfer naar AZ verdiende.

PSV wil ook Mijnans

Naast Van Bommel wil PSV ook Sven Mijnans losweken bij AZ. De aanvallende middenvelder, die naar verluidt zo'n twaalf miljoen euro moet kosten, zou graag de overstap willen maken naar Eindhoven. Het is echter onduidelijk of de Alkmaarders bereid zijn om Mijnans aan PSV te verkopen. Een andere kandidaat voor het middenveld is Gustavo Hamer.

