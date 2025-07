PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk

PSV is geïnteresseerd in . Dat meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zaterdag, in navolging van het doorgaans goed ingevoerde X-account WFCGRONINGEN.

Pléa is bij PSV in beeld om de spitspositie te komen versterken. De 32-jarige Fransman staat in Duitsland onder contract bij Borussia Mönchengladbach en heeft daar nog een contract tot de zomer van 2026.

Elfrink meldt dat PSV ‘volgens bronnen Pléa als een van de opties voor de spitspositie op het oog heeft’. De selectie van hoofdtrainer Peter Bosz herbergt op dit moment met Ricardo Pepi slechts één centrumspits; PSV heeft Jesper Uneken aan RKC Waalwijk verhuurd, terwijl Luuk de Jong nog geen besluit heeft genomen over zijn sportieve toekomst en in principe clubloos is.

De interesse van PSV in Pléa werd als eerste op X gemeld door het doorgaans goed ingevoerde account WFCGRONINGEN. Laatstgenoemde meldt dat ‘PSV in gesprek is met Pléa en dat er gisteren een positie gesprek is geweest’. Hoeveel Pléa moet kosten, is niet bekend.

Pléa staat sinds 2018 onder contract bij Borussia Mönchengladbach, dat destijds 23 miljoen euro aan OGC Nice betaalde voor de spits. Daarvoor diende hij Olympique Lyon en AJ Auxerre. Pléa, enkelvoudig international van Frankrijk, was vorig seizoen in 30 competitiewedstrijden voor Borussia Mönchengladbach goed voor 11 doelpunten en 6 assists. In totaal staat hij na 236 duels in Duitse dienst op 68 goals en 54 assists.

