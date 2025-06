'Luuk de Jong zorgt voor irritatie bij PSV, clubdirectie kan binnenkort ultimatum stellen'

laat PSV wachten: de spits is niet komen opdagen op de eerste training van het seizoen. Het contract van De Jong loopt af en de aanvoerder van vorig seizoen weet nog niet of hij zijn carrière in Eindhoven wil voortzetten. Dat zorgt voor 'lichte irritatie', stelt het Eindhovens Dagblad.

PSV zou het liefst duidelijkheid willen van de 34-jarige centrumspits, maar tegelijkertijd is er ook respect voor alles dat De Jong voor de club betekend heeft. "De lange periode van wachten zorgt voor lichte irritatie, zonder dat het De Jong nou echt kwalijk wordt genomen", schrijft Rik Elfrink. "Het is ook niet zo gek dat hij goed wil nadenken over een van de laatste stappen in zijn imposante carrière, waarin hij enorm veel voor PSV heeft betekend."

Toch zal PSV ook niet alle geduld van de wereld hebben met De Jong. "De sportieve toekomst van zijn ploeggenoten van vorig seizoen is in de meeste gevallen wel duidelijk, maar De Jong wacht en wacht. Dat komt PSV niet goed uit, ook omdat Ricardo Pepi nog even nodig heeft om weer helemaal topfit te worden." De verwachting is dat de Amerikaan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal moet halen. Dat duel wordt op 3 augustus in Eindhoven tegen Go Ahead Eagles gespeeld.

Omdat PSV nog geen zekerheid heeft inzake De Jong, zoekt het momenteel naar een vervanger. "Zodra Stewart iemand anders vindt die in het profiel van een echte nummer 9 past, moet De Jong bliksemsnel beslissen of hij nog prijs stelt op een langer dienstverband in het Philips Stadion", vervolgt Elfrink. "Anders rijdt de Eindhovense trein zonder hem door."

Luuk de Jong had (voor de goede orde) wel een invitatie van PSV om vandaag te komen trainen. De club vond dat in het kader van goed werkgeverschap logisch. De Jong verschijnt nu niet omdat hij vindt dat hij dan een signaal afgeeft wat hij nu nog niet kan afgeven. Wordt vervolgd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 30, 2025

