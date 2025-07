Feyenoord moet flink de portemonnee trekken voor Ugalde

Mocht Feyenoord zich willen versterken met , dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Insider Rutger Vinke stelt dat Spartak Moskou minimaal twintig miljoen euro zou willen ontvangen voor de Costa Ricaan. Russiche media reppen zelfs over bedragen van '20 tot 25 miljoen euro'. Dat is fors hoger dan het openingsbod van vijftien miljoen euro van Feyenoord, dat door Spartak Moskou van tafel is geveegd.

Afgelopen week werd bekend dat Feyenoord zich dolgraag wil versterken met Ugalde. De Costa Ricaan peelde tussen 2021 en 2024 tweeënhalf jaar voor FC Twente, dat de aanvaller eerst huurde van Lommel SK en daarna voor een bedrag van vier miljoen euro definitief inlijfde. Namens de Tukkers kwam de Costa Ricaan tot 22 doelpunten in 84 officiële wedstrijden. Daarmee speelde Ugalde zich in de kijker van Spartak Moskou, dat hem in de winterstop van het seizoen 2023/24 voor dertien miljoen euro naar Rusland haalde. Voor de club uit de Russische hoofdstad staat Ugalde inmiddels op 19 goals in 52 wedstrijden.

LEES OOK: Zoon van Feyenoord-icoon nieuwe stadionspeaker

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Feyenoord ligt, dan keert Ugalde deze zomer weer terug in de Eredivisie. Daarvoor zullen de Rotterdammers wel diep in de buidel moeten tasten. Voetbal International onthulde namelijk dat een openingsbod van 'onder de vijftien miljoen euro' werd afgewezen door Spartak Moskou. Volgens Fabrizio Romano bedroeg dit een totaalpakket van vijftien miljoen euro.

LEES OOK: Feyenoord komt met reactie op stevige aantijgingen Levchenko

Volgens Vinke verlangt de Russische topclub enkele miljoenen meer voor de 23-jarige spits "Spartak Moskou wil in dit stadium twintig miljoen euro voor Ugalde", schrijft de insider op X. "Want anders is er geen sprake van ROI (return of investment, red.). De haalbare kant van deze deal is dus dat het met de speler wel rond zal komen."

Het Russissche medium Championat schrijft zelfs dat Spartak Moskou nóg hoger in de boom zit voor de Costa Ricaan. Ugalde mag niet voor minder dan 20 tot 25 miljoen euro vertrekken. Iets was inmiddels ook kenbaar is gemaakt bij Feyenoord. "Spartak zal stand houden. We hebben het wel over de topscorer van de Premjer Liga."

© Imago

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Kökçü kan naar Europese top en levert Feyenoord mogelijk miljoenen op 🔗

👉 Jaden Slory spreekt zich duidelijk uit over toekomst bij Feyenoord 🔗

👉 Feyenoord komt met reactie op stevige aantijgingen Levchenko 🔗

👉 Valentijn Driessen maakt miljoenenaankoop Feyenoord met de grond gelijk 🔗

👉 Van Persie laat aan alles merken diep teleurgesteld in Milambo te zijn 🔗