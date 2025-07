Feyenoord ziet eerste bod op Ugalde afgewezen worden, club zal recordbedrag moeten neertellen

Het eerste bod van Feyenoord op is van tafel geveegd door Spartak Moskou. Dat meldt Voetbal International. Het openingsbod van 'onder de vijftien miljoen euro' werd door de Russische club als niet afdoende beschouwd. Hoewel Feyenoord bereid is om zijn eigen transferrecord te breken, wordt de deal als 'moeilijk' beschouwd.

Ugalde speelde tussen 2021 en 2024 tweeënhalf jaar voor FC Twente, dat de aanvaller eerst huurde van Lommel SK en daarna voor een bedrag van vier miljoen euro definitief inlijfde. Namens de Tukkers kwam de Costa Ricaan tot 22 doelpunten in 84 officiële wedstrijden. Daarmee speelde Ugalde zich in de kijker van Spartak Moskou, dat hem in de winterstop van het seizoen 2023/24 voor dertien miljoen euro naar Rusland haalde. Voor de club uit de Russische hoofdstad staat Ugalde inmiddels op 19 goals in 52 wedstrijden.

Als het aan Feyenoord ligt, dan keert Ugalde komende zomer weer terug in de Eredivisie. De waarde van de Costa Ricaanse spits wordt momenteel geschat op zo'n vijftien miljoen euro. Een dergelijk bedrag betaalde Feyenoord niet eerder voor een speler. Het eerste bod van Feyenoord log onder die vijftien miljoen euro, zo weet VI. De Russen vonden dit niet voldoende en antwoorden met een 'nyet'.

VI schetst dat Feyenoord 'in ieder geval' aan tafel zat en dat het de verwachting is dat de Rotterdammers met een nieuw voorstel voor Ugalde zullen komen. Met de komst van de kleine spits wil de Rotterdamse club een duidelijk signaal afgeven in de strijd om het kampioenschap. Feyenoord is dan ook bereid om zijn eigen transferrecord, dat sinds deze zomer op de naam van Sem Steijn staat, te breken.

Transfer Ugalde wordt bij Feyenoord als 'moeilijk' omschreven

Zowel Spartak Moskou als Ugalde staan open voor een transfer en Feyenoord is bereid om een nieuw en verbeterd bod uit te brengen op de spits. Toch wordt de transfer intern bij Feyenoord als 'moeilijk' omschreven. "De belangstelling van Feyenoord zorgt ervoor dat clubs in vooral Italië nu zijn wakker geschud. Waar de concurrentie uit Engeland wegvalt, zal die vanuit dat land toenemen, terwijl ook de Saoedische Pro League de ontwikkelingen in de gaten houdt. Daarbij blijft het morele aspect intern bij Feyenoord onderwerp van gesprek, zodat alles bij elkaar opgeteld en nog los van de fikse transfersom de komst van Manfred Ugalde dus als een ‘moeilijk, moeilijk verhaal’ wordt gezien. Maar niet onmogelijk."

Feyenoord ziet Ugalde als investering

Bij Feyenoord zien ze Ugalde vooral als investering. Met de komst van de 1,73 meter lange Costa Ricaan denkt en hoopt Feyenoord een grotere kans te maken om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. "Hij zou dan, met een beetje mazzel, zichzelf in vier wedstrijden terug kunnen verdienen", schetst Voetbal International.

Het medium ziet nog een ander bijkomend voordeel, namelijk de Premier League. "Ugalde weet zich in de belangstelling van een aantal clubs daar, maar die kunnen hem nú niet kopen. Dat kan volgend jaar wel, want dan doen ze zaken met Nederland, in plaats van Rusland. Stel dat Ugalde een goed seizoen draait in Rotterdam, dan kan Feyenoord in twaalf maanden tijd wellicht de verdubbelaar inzetten."

