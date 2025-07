Hadj Moussa onderwerp van gesprek in Portugese media

wordt in Portugal genoemd als de opvolger van Ángel Di Maria bij Benfica. De 37-jarige Argentijn besloot deze zomer om terug te keren bij zijn oude club Rosario Central in zijn geboorteland. Benfica zoekt nu naar een opvolger en is daarbij dus uitgekomen bij de buitenspeler van Feyenoord, die volop onderwerp van gesprek is in de Portugese media.

Hadj Moussa maakte vorig jaar zomer de overstap van het Belgische Patro Eisden naar Feyenoord. In het shirt van de Rotterdammers ontpopte de Algerijnse buitenspeler zich al snel tot een vaste waarde. Uiteindelijk speelde de behendige linkspoot 43 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij elfmaal trefzeker was en zes assists gaf.

De goede ontwikkeling van Hadj Moussa bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. Zo zou het Portugese Benfica zich al meermaals met een bod hebben gemeld bij Feyenoord, waarbij het derde vrij dicht bij de gewenste vraagprijs van de Rotterdammers ligt. In de Portugese media wordt gesteld de nummer drie van het afgelopen Eredivisieseizoen zo'n twintig miljoen euro verlangt voor de aanvaller.

Hadj Moussa 'duizelingwekkend'

Inmiddels is Hadj Moussa een hot topic in de Portugese media. A Bola sprak met Fortuna Sittard-verdediger Ivo Pinto, die beschikt over de Portugese nationaliteit, over de vleugelaanvaller. "Hij is erg technisch en behendig", looft hij de Algerijn. "Een echte dribbelaar, die heel goed is in één-tegen-één-situaties. Hij is soms duizelingwekkend. Als hij je tien keer moet opzoeken in de één-op-één, dan doet hij dat."

Pinto zou het echter niet eerlijk vinden om Hadj Moussa als directe vervanger van Di Maria te zien. "Di Maria is een speler van wereldklasse, die een wedstrijd in twee seconden kan omdraaien. Dat creëert een zekere druk en verwachting. Bij Feyenoord heeft hij zich goed aangepast, maar Benfica is veel groter – ze hebben veel meer spelers van wereldklasse."

Benfica kan uiteindelijk weer verdienen aan Hadj Moussa

Stijn Stijnen, de trainer die Hadj Moussa onder zijn hoede had bij Patro Eisden is ook lyrisch over Hadj Moussa. "Arne Slot heeft voor hem gevochten, omdat veel mensen tegen zijn komst waren", aldus de Belgische oefenmeester tegenover Record. In zijn ogen heeft de Algerijn een 'uniek profiel'. Stijnen verwacht dan ook dat Hadj Moussa Benfica miljoenen op kan leveren als hij daar uit de verf komt. O Jogo verwacht in ieder geval zware onderhandelingen tussen Feyenoord en Benfica, mede door de vraagprijs die gehanteerd wordt. "Hij is een prominente speler in het Feyenoord van Robin van Persie, dus het zal geen eenvoudige deal worden", klinkt het in de sportkrant.

