‘Benfica bereidt derde bod op Hadj Moussa voor en nadert vraagprijs’

Benfica gaat zeer snel weer bij Feyenoord aankloppen met een bod voor , zo weet het Portugese A Bola. De Rotterdammers vinden de verkoop van de Algerijn onbespreekbaar, maar volgens de krant is een bedrag van twintig miljoen euro genoeg om hem los te weken. De verwachting is dat het derde bod van Benfica daar dichter bij in de buurt komt.

Halverwege juni kwam naar buiten dat Hadj Moussa op het lijstje is verschenen bij Benfica. De Portugese topclub zou tot dusver al twee keer een bod hebben gedaan op de dribbelaar; een van twaalf miljoen euro en een van vijftien miljoen euro exclusief bonussen. Tot dusver heeft Feyenoord echter nog niet toegehapt.

Bij Benfica zijn ze overtuigd van de kwaliteiten van Hadj Moussa en inmiddels zou er een derde bod worden voorbereid, zo stelt A Bola. Hoewel het niet duidelijk is hoe hoog dit bod precies zal zijn, moet het een stuk dichter bij de vraagprijs liggen die Feyenoord hanteert. Volgens de krant ligt deze op twintig miljoen euro.

Of Feyenoord ook echt afscheid wil nemen van Hadj Moussa, valt nog te bezien. De Rotterdammers zwaaiden afgelopen winter namelijk al Santiago Giménez uit, terwijl ook Igor Paixão hoopt deze zomer een transfer te maken. In dat geval zou Feyenoord in een halfjaar de hele voorhoede kwijtraken. Ook zou Robin van Persie ‘helemaal gek zijn’ van Hadj Moussa en hem absoluut niet kwijt willen.

