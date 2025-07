Van Persie heeft slecht nieuws voor Feyenoord-duo

Robin van Persie verwacht niet dat en deze zomer gaan vertrekken, zo stelt hij in gesprek met Rijnmond. Het had er begin deze zomer veel van weg dat beide sterspelers Feyenoord deze transferperiode zouden verlaten, maar Van Persie gaat daar niet vanuit.

Hancko en Paixão waren afgelopen seizoen twee van de absolute uitblinkers bij Feyenoord. De verwachting was dan ook dat beide heren Rotterdam deze zomer achter zich zouden laten. Zo leek Hancko voor een recordsom van zo’n veertig miljoen euro op weg naar Al-Nassr, maar die club maakt inmiddels een volledige herstructurering door. Zo werd er van eigenaar gewisseld, vertrok trainer Stefano Pioli en is nu ook technisch directeur Fernando Hierro zijn vertrek aan het onderhandelen. Vanuit Al-Nassr is het daardoor al ‘een hele tijd’ stil rondom Hancko, waardoor Feyenoord vreest voor de transfer. Verder zijn er geen clubs met concrete belangstelling.

Ondertussen kan Paixão op voldoende interesse rekenen. De afgelopen weken werd de Braziliaan aan Olympique Marseille, Leeds United, Brighton & Hove Albion, Arsenal, AS Roma, Bayer Leverkusen, Aston Villa en Internazionale gelinkt, maar van die clubs zou alleen eerstgenoemde een bod hebben gedaan, wat veel lager was dan de vraagprijs van Feyenoord. Op dit moment is er dan ook geen club concreet voor Paixão, maar Feyenoord is wel bereid mee te werken aan een vertrek als er een goed bedrag op tafel komt.

Maandag begon Feyenoord aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en Paixão is inmiddels weer aangesloten. Hancko voegt zich volgende week weer bij de groep. Hoewel men bij Feyenoord dus nog altijd uitgaat van een vertrek van het tweetal, is Van Persie daar niet zo zeker van. “Ik ben heel blij dat ze hier nog zijn”, laat de oefenmeester weten. “Ik ga ervan uit dat ze blijven”, is hij duidelijk. Van Persie geeft wel aan dat Feyenoord ‘voorbereid’ is als daar toch verandering in komt.

