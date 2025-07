Van Persie heeft keuze tussen Bijlow en Wellenreuther gemaakt: 'Viel zwaar'

begint als eerste keeper van Feyenoord aan het nieuwe seizoen. Dat bevestigt hoofdtrainer Robin van Persie, die spreekt van een 'luxekeuze', tegenover Voetbal International. Bijlow krijgt de voorkeur boven .

De 27-jarige Bijlow werd de afgelopen seizoenen veelvuldig geteisterd door blessureleed en bij die gelegenheden naar grote tevredenheid vervangen door Wellenreuther, die sinds 2022 onder contract staat in De Kuip. Afgelopen zomer koos toenmalig hoofdtrainer Brian Priske voor de Duitser als eerste keus. Oranje-international Bijlow leek vervolgens op weg naar de uitgang, maar zag een fraaie transfer naar Southampton op het laatste moment afketsen. Priske besloot de niet altijd vlekkeloos keepende Wellenreuther in november te passeren, maar nadat Feyenoord met Bijlow onder de lat van AZ had gewonnen sloeg het noodlot opnieuw toe en raakte de keeper opnieuw geblesseerd. Na een maand maakte Bijlow nog wel zijn rentree, maar in januari maakte een knieblessure een einde aan zijn seizoen.

Van Persie liet zich eerder al ontvallen dat hij 'vroeg' in de voorbereiding een keuze tussen de herstelde Bijlow en Wellenreuther wilde gaan maken, maar vorige week schreef het Algemeen Dagblad dat de trainer zich een 'soap' op de hals haalde door zijn beslissing uit te stellen. Beide keepers zouden in de voorbereiding de kans krijgen om hun trainer de overtuigen. Inmiddels heeft Van Persie de knoop dus tóch doorgehakt en Bijlow aangewezen als zijn eerste keus. "Het was een luxekeuze die zwaar viel, misschien wel moeilijker dan het kiezen uit drie linksbacks. Wellenreuther was teleurgesteld, maar hij hoeft van mij niet weg. Ik blijf hem een goede keeper vinden", zegt de trainer tegenover VI.

Feyenoord nam eerder deze maand afscheid van derde keeper Mikki van Sas, die zijn loopbaan voortzet bij Wycombe Wanderers. Met Bijlow, Wellenreuther, Plamen Andreev en de definitief van FC Dordrecht overgenomen Liam Bossin heeft de Stadionclub nu vier keepers voor de eerste selectie onder contract staan. Hoewel Wellenreuther dus zeker niet hóeft te vertrekken, zoals Van Persie zegt, zal Feyenoord wél meewerken aan een transfer als een club zich deze zomer voor hem meldt. Dat schrijft Rijnmond-journalist Dennis van Eersel althans op X.

Van Persie kiest voor Bijlow als eerste doelman. Feyenoord zal meewerken aan een vertrek van Wellenreuther als een club zich voor hem meldt, en dan op zoek gaan naar een vervanger. https://t.co/BYwobYKBIf — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) July 1, 2025

