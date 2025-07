Boze Feyenoord-supporters melden zich massaal op X: 'Om te janken dit'

Feyenoord heeft dinsdagochtend het derde tenue voor het seizoen 2025/26 officieel gepresenteerd. Supporters van de Rotterdamse club spreken op sociale media massaal hun ongenoegen uit over het ontwerp van kledingsponsor Castore.

In de officiële aankondiging noemt Feyenoord het tenue 'een stijlvolle en moderne vertaling van de rijke clubgeschiedenis'. "De kleuren van het shirt zijn geïnspireerd op de kleuren van het allereerste Feyenoord-shirt bij de oprichting in 1908, toen de club nog bekend stond onder de naam Wilhelmina. Dit wordt gecombineerd met een opvallend patroon vanuit de nieuwe visuele huisstijl van Feyenoord", aldus de club.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-speler bevestigt vertrek op Instagram: 'Nieuw hoofdstuk breekt aan'

Veel fans van Feyenoord steken hun afkeur van het ontwerp niet onder stoelen of banken. "Wat een gedrocht van een shirt. Mispeer eerste klas", schrijft een fan onder de post op X waarin de club het tricot presenteert. "Om te janken dit. Heeft vrijwel niks weg van het origineel", meent een tweede Feyenoord-supporter. "Idee is leuk, uitvoering een stuk minder helaas", aldus een andere twitteraar. "History is met dit shirt echt verziekt. Een revive van het échte Wilhelminashit had alleen voldaan. Om te huilen dit", schrijft een vierde fan.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren' 🔗

👉 Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden' 🔗

👉 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend' 🔗

👉 Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...' 🔗

👉 ‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’ 🔗